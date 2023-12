Bernburg/MZ/KT. - Nach der Sprengung eines Parkscheinautomaten in der vergangenen Woche in Bernburg ist am Donnerstagabend, kurz vor 24 Uhr, ein Zigarettenautomat in der Bahnhofstraße gesprengt worden. Das teilte die Polizei mit.

Ein Zeuge hatte laut Polizei den Knall bemerkt und erkannte zwei maskierte Personen, die sich entfernten. Die Zivilstreife konnte keine Verdächtigen ausmachen. Der Automat wurde mit einem Sprengkörper oder Böller aufgesprengt. Es fehlten ein Großteil der Zigaretten und die Geldkassette. Die Schadenshöhe konnte noch nicht beziffert werden. Ermittlungen wurden aufgenommen.

Offen ist, ob es sich bei dem Vorfall um die Böller-Bande handelt, die seit Wochen die Stadt in Atem hält. Erst am zurückliegenden Wochenende war es der Polizei gelungen, zwei Jugendliche identifizieren zu können.

Die Polizei nimmt nun aber auch weitere Zeugenhinweise entgegen unter Telefon: 03471/37 90.