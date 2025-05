Der Tag der Türme in der Lutherstadt Eisleben bot den Besuchern die Möglichkeit, verschiedene historische Türme der Stadt zu erkunden.

Tag der Türme in Eisleben

DIe Türme - hier die Andreaskirche - standen am Wochenende in Eisleben im Blickpunkt.

Eisleben/MZ/mai - Der Tag der Türme in der Lutherstadt Eisleben bot den Besuchern die Möglichkeit, verschiedene historische Türme der Stadt zu erkunden. Mittlerweile findet er schon zum 15. Mal statt. In diesem Jahr war man auf den Spuren der verborgenen Schätze auf den Türmen, nämlich den Glocken und ihren Glockengießern. Dazu hatte der Mansfelder Heimat- und Geschichtsverein ein Begleitheft herausgebracht.

Viele Interessierte waren beim Rundgang dabei. (Foto: Maik Schumann)

Gemeinsam mit der Stiftung Luthergedenkstätten und den Kirchgemeinden besuchten die Gäste unter anderem Luthers Geburtshaus mit der Glocke aus Bornstedt, die Glockenstube der St.-Petri-Pauli-Kirche oder die Turmkammer in der Andreaskirche. In der Alten Gertrudiskirche wurde ein Film über den Glockenguss gezeigt. Den Abschluss machte ein Glockenkonzert in der Kirche St. Gertrud. FOTOS: Maik Schumann