Überraschender Erfolg im Kampf gegen die Böllerei in Bernburg: Dank eines Zeugenhinweises konnten zwei Tatverdächtige gefasst werden. Was die Beamten noch bei der Durchsuchung fanden und warum die fieberhafte Suche weitergeht.

Bernburg/MZ. - Auf der Suche nach der Böllerbande von Bernburg ist der Polizei in Bernburg ein Erfolg gelungen.

Nach vermehrten Hinweisen aus sozialen Medien und der Bevölkerung konnten die örtlichen Behörden erfolgreich gegen illegale Aktivitäten in der Innenstadt von Bernburg vorgehen, heißt es in einer Mitteilung aus dem Revier.

Am Samstagabend gegen 18 Uhr ging bei der Polizei ein Hinweis eines Zeugen ein, der eine Personengruppe auf dem Karlsplatz meldete, die mit Böllern hantierte. Beim Eintreffen der Polizei ergriffen die insgesamt acht Verdächtigen die Flucht, zwei Personen konnten dabei erfolgreich gestellt werden. Während der Flucht warf ein 15-jähriger zwei Plastiktüten weg, in denen sich Betäubungsmittel, eine Feinwaage sowie Bargeld in szenetypischer Stückelung befanden.

Schreckschusswaffe bei 13-Jährigem

Eine dritte Person, ein 13-jähriges Kind, wurde ebenfalls als Tatverdächtiger identifiziert werden. Bei der Wohnungsdurchsuchung bei dem 13-Jährigen wurden eine Schreckschusswaffe mit Munition gefunden und sichergestellt. Zusätzlich wurden Betäubungsmittel und unerlaubte Pyrotechnik im Rucksack des Kindes entdeckt. Daraufhin wurden Ermittlungen wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz und Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. Während der Durchsuchung waren die Eltern des Kindes anwesend.

Die Behörden setzen nach eigenen Angaben nun ihre Bemühungen fort, um die Hintergründe der illegalen Böllerei und Ruhestörungen vollständig aufzuklären und weitestgehend zu unterbinden.

Suche nach Tatverdächtigen geht weiter

Die Polizei dankt zudem der Bevölkerung für ihre Unterstützung und ermutigt weiterhin zur Meldung verdächtiger Aktivitäten, um die Sicherheit und Ruhe in der Stadt zu gewährleisten. Schließlich halten die Heranwachsenden seit Wochen die Einwohner der Bernburger Innenstadt in Atem. So gingen offenbar unerlaubte Polenböller unter den Wohnwagen der Schausteller des Heele-Christ-Marktes, aber auch im Kaufhaus am Karlsplatz hoch.

Zahlreiche Bernburger hatten im sozialen Netzwerk Facebook über die nächtlichen Attacken geklagt, bei dem die Unbekannten sie mit lauten Knallen aus den Schlaf gerissen hätten. Weitere Hinweise nimmt die Polizei unter folgender Nummer entgegen: 03471/3790.