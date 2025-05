Handwerk in Mansfeld-Südharz Welche Ehre Sangerhäuser Musikschullehrer Maik Menzel nach dem tragischen Tod zuteil wird

Sein Tod hat viele in Mansfeld-Südharz erschüttert: Der langjährige Musikschullehrer verstarb im Juli 2023 mit nur 50 Jahren an einer schweren Krankheit. Nun will ihn sein ehemaliger Schüler Thomas Paßler mit einer Geste ehren, die zu Herzen geht. Wie sie aussieht und was seine Beweggründe sind.