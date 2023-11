Seit Wochen halten Unbekannte die Bewohner der Bernburger Innenstadt in Atem. Nun wurden auch die Schausteller des Heele-Christ-Marktes heimgesucht. Wer sind die Täter? Und was rät die Polizei?

Böller-Attacke auf Schausteller des Heele-Christ-Marktes in Bernburg - Kinder schreien in Panik

Carlo Eickenberg ist Schausteller auf dem Heele-Christ-Markt in Bernburg. Unbekannte haben seinen Wohnwagen mit Böllern attackiert.

Bernburg/MZ. - Die lauten Knalle in Bernburgs Innenstadt meistens nach Einbruch der Dunkelheit reißen nicht ab. Allabendlich werden die Saalestädter aufgeschreckt oder gar aus dem Schlaf gerissen. Aber nicht nur sie sind betroffen, wie sich nun herausstellte. Auch die Schausteller des Heele-Christ-Marktes, der am Donnerstag eröffnet, sind in den zurückliegenden Tagen von den Böllern nicht verschont geblieben.