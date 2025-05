Die Bahn plant den Umbau beziehungsweise die Schließung an zwei Bahnübergängen in der Nähe von Könnern. Die Fahrzeit auf der Strecke nach Magdeburg soll so verkürzt werden. Warum das in der Politik trotzdem auch auf Widerstand stößt.

Könnern/MZ. - Die Deutsche Bahn hat vor, in naher Zukunft die Verkehrsanbindung von Könnern in Richtung Magdeburg weiter zu verbessern. Während in Richtung Halle durch den Regionalexpress 4 und 24 die Züge im Stundentakt verkehren und auch die Regionalbahn 47 alle 120 Minuten in Richtung Saalestadt verkehrt, sieht es in Richtung Landeshauptstadt etwas düsterer aus. Nur alle zwei Stunden - mit Umstieg in Calbe-Ost – fährt von Könnern aus ein Zug in Richtung Magdeburg.