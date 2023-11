Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Bernburg/MZ. - Kunden, die am morgigen Mittwoch in einer der acht Bernburger Apotheken ein Rezept einlösen, Kopfschmerztabletten oder ein Erkältungsmittel kaufen wollen, werden vor verschlossenen Türen stehen. Wie überall in Ostdeutschland beteiligen sich auch die Pharmazeuten der Saalestadt an einem Protesttag, der am Nachmittag in einer zentralen Kundgebung vor der Dresdner Semperoper gipfelt. In den vergangenen Wochen hatten bereits Apotheker in Nord-, West- und Süddeutschland durch Schließtage auf ihre Situation und die Lieferengpässe von Arzneimitteln infolge des anhaltenden Kostendrucks im Gesundheitswesen aufmerksam gemacht.