In dieser Woche sind etliche tote Fische im Lettenloch bei Könnern gemeldet worden. Welche Ursachen dahinterstecken könnten und wie nun weiter vorgegangen werden soll.

Tote Fische im Lettenloch bei Könnern: Was könnte hinter dem Problem stecken?

Viele Fische trieben kürzlich im Lettenloch bei Könnern an der Wasseroberfläche.

Könnern/MZ - Es ist ein erschreckendes Bild, das dieser Tage am Lettenloch bei Könnern zu sehen war: Zahlreiche Fische schwammen leblos an der Oberfläche. „Definitiv ist dort plötzlicher extremer Sauerstoffmangel die Ursache für das Fischsterben“, ist ein Nutzer des sozialen Netzwerks Facebook überzeugt und empfiehlt, sich dringend um eine Erhöhung des Sauerstoffgehalts in dem Gewässer zu kümmern.