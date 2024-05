Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Gerlebogk/MZ/KT. - Große Freude bei den Betreibern des Strandbads in Gerlebogk. Erneut hat der Badesee für seine Wasserqualität die Note 1 bescheinigt bekommen. Das gab das Gesundheitsministerium in Magdeburg nun kurz vor dem Start der offiziellen Badesaison bekannt. „Das freut uns sehr", sagte Uwe Wachsmuth von der Party Company, die das Bad und den dazugehörigen Campingplatz seit einigen Jahren betreibt. Bereits seit dem Himmelfahrtstag ist die Badesaison in Gerlebogk offiziell eröffnet. An den Wochentagen kann man in der Zeit von 11 bis 19 Uhr und am Wochenende sogar bis 21 Uhr seine Bahnen im See ziehen und das glasklare Wasser genießen.