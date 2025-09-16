Probesitzen im Auto der Bärchenbahn, Zaubershow und Live-Musik: Das sind die Highlights des diesjährigen Tiergartenfestes in Bernburg gewesen.

Der Künstler Tom Tom aus Berlin zeigt, wie er Kinderlieder auf Flaschen spielt, Matte re. und Mila links durften auf die Bühne und sie erraten.

Bernburg/MZ. - Das alljährliche Tiergartenfest, das am Sonntag im Tiergarten Bernburg gefeiert wurde, präsentierte sich auch in diesem Jahr als farbenfrohes Familienfest. Die Veranstalter hatten zunächst Bedenken wegen des Wetters, doch der Himmel hielt und die Besucher nutzten die Vielzahl an Programmpunkten. Auf dem gesamten Gelände des Tiergartens kamen die Besucher bei Spiel und Spaß auf ihre Kosten. Neben dem Bungee-Trampolin, drei Hüpfburgen und der Kindereisenbahn sorgte Live-Musik der Band „Doberstein“ an der Tiergartenschenke für gute Laune.