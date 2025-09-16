Weissenborn/MZ. - Die Gemeinde Droyßig macht die Mieten für den Saal, die Saalstube und die Kegelbahn im ehemaligen Dorfkrug in Weißenborn teurer. Ab dem kommenden Monat gelten die neuen Preise, die der Gemeinderat jetzt einstimmig bei einer Enthaltung festgelegt hat. So kostet der Saal statt 150 ab demnächst 200 Euro pro Tag. Die Saalstube verteuert sich von 75 auf 100 Euro am Tag. Und für die Kegelbahn heißt es jetzt 50 pro Tag statt wie bisher zehn Euro für die Stunde. Aber gerade letzteres wurde in der jüngsten Sitzung heiß diskutiert.

„Die Kegelbahn wird ja nicht so sehr genutzt. Und wenn dann höchstens für zwei Stunden. Vielleicht schreckt man Gelegenheitskegler damit ab, die brauchen sowas ja nicht den ganzen Tag“, befürchtete Karsten Poser (DugO), der sich am Ende seiner Stimme enthielt. Bürgermeister Heiko Arnhold (CDU) hatte seine Probleme damit, „wie wir das denn überwachen sollen, wer wie lange dort kegelt.“ Patrick Winkler (DugO) sprach von den Kosten, die die Gemeinde hat. „Diese Tagespreise beziehen sich ja hauptsächlich auf Veranstaltungen, die den ganzen Tag dauern. Da gehen dann immer mal kleinere Gruppen hin und schieben eine Kugel“, warf er ein.

Michael Siebert schlug zwanzig Euro pro Stunde auf Vertrauensbasis vor. Doch Heiko Arnhold wollte den Preiskatalog bezüglich der Nebenkosten noch einmal zur Überprüfung in die Verwaltung zurückgeben. „Wir beschließen das jetzt erstmal ohne die Heizkosten. Ich habe nämlich schon Anfragen für den Oktober“, so der Bürgermeister. „Wir sollten die Preise vielleicht erstmal ein Jahr lang ausprobieren. Dann kann man es ja immer nochmal ändern“, so Burkhart Schmidt (CDU). So kam es am Ende zu der deutlichen Abstimmung.