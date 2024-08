Das Historische Erntefest in Strenzfeld zieht erneut die Massen an. Mit Sven Schulze und Armin Willingmann sind auch zwei Minister des Landes Sachsen-Anhalt sind gekommen. Wer aber der heimliche Star des Events war.

Sachsen-Anhalts Landwirtschaftsminister Sven Schulze steuerte beim diesjährigen Erntekorso in Strenzfeld einen Famulus.

Strenzfeld/MZ - Die Parkplätze waren so gut wie ausgebucht. Tausende Besucher zog es am Samstag auf den Campus in Strenzfeld. Die Hochschule Anhalt richtete mit der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft (DLG) die 27. Auflage des Historischen Erntefestes aus, das traditionell mit dem Erntekorso eröffnet worden ist. Der ehemalige Präsident der Hochschule Anhalt, Dieter Orzessek, führte als Moderator durch das Programm und begrüßte unter anderem als Ehrengäste die Minister Sven Schulze (CDU) und Armin Willingmann (SPD) sowie Bernburgs Oberbürgermeisterin Silvia Ristow (Die Linke).