Gemeinsam distanzierten sich die Kicker des SV Plötzkau und des FC Stahl Aken am 6. April vom Rassismus und fordern Ehrlichkeit ein.

Plötzkau. - Der kleine Landesklasse-Verein SV Plötzkau war Ende März plötzlich im ganzen deutschen Blätterwald vertreten: von der Süddeutschen Zeitung, der Frankfurter Rundschau, der Bild-Zeitung bis hin zur Agentur DPA. Grund des riesigen Medieninteresses war ein Spielabbruch. Die zweite Mannschaft des VfB Ottersleben hatte wegen angeblicher rassistischer Äußerungen gegen einen ihrer Kicker am 23. März in der 70. Minute das Spielfeld verlassen. Die Plötzkauer lagen zu diesem Zeitpunkt mit 3:1 in Führung.