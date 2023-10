Bernburg/MZ - Erneut werden die Einwohner der Stadt Bernburg mit ihren Familien und Freunden in größerer Runde gemeinsam vor einer traumhaften Kulisse den Jahreswechsel feiern können. Nach der erfolgreichen Premiere in der Silvesternacht 2022/2023 organisiert die Stadtverwaltung nach Stadtratsbeschluss auf FDP-Antrag erneut über dem Schloss ein farbenprächtiges Feuerwerk. „Das grandiose Lichtspektakel, begleitet von Musik, soll alle Schaulustigen auf das Jahr 2024 einstimmen“, sagt der städtische Marketingbeauftragte Jens Meißner. Wieder wird die Show rein spendenfinanziert, diesmal mit Hilfe der Salzlandsparkasse über die Crowdfunding-Plattform „99 Funken“, wo auch ein Video vom spektakulären Finale des ersten Feuerwerks zu sehen ist.

Geld für private Knallerei kann eingespart werden

„Wenn nur ein Teil der Finanzen, die für den Kauf von privaten Feuerwerkskörpern vorgesehen ist, für ein zentrales Feuerwerk gespendet wird, können die Bürger Geld einsparen und sich stattdessen an der Schönheit eines professionellen Feuerwerks erfreuen. Neben der Freude über den einmaligen Start in das neue Jahr an einem besonderen Ort können so auch die Umwelt und die Tierwelt entlastet werden“, zählt Julia Tarlatt, Sprecherin der Stadtverwaltung, die Vorteile auf.

8.320 Euro werden gebraucht

Das Spendenziel liegt bei 8.320 Euro. Mit dieser Summe können laut Jens Meißner neben dem Feuerwerk auch weitere damit verbundene Kosten wie Bühne mit DJ, die musikalische Untermalung sowie die Sicherheit für die Besucher durch Feuerwehr und Sicherheitsfirma abgedeckt werden.

Verbesserungen geplant

Nach der Premiere habe es einige Erkenntnisse gegeben, wie die Veranstaltung noch optimaler organisiert werden kann. So soll die Töpferwiese, die unterhalb des Schlosses Platz für tausende Besucher bietet, ausgeleuchtet und mehr Sicherheitspersonal beschäftigt werden. „Beim letzten Mal haben zu viele Leute dort geböllert.“ Das soll diesmal unterbunden werden, um eine Gefährdung der Gäste zu verhindern. Darüber hinaus sollen die Boxen der Musikanlage so gestellt werden, dass auch Schaulustige am anderen Saale-Ufer die zu den Raketen passenden Klänge hören können.

Gastronomie auch auf Tiergarten-Seite erwünscht

Auf der Tiergartenseite soll ebenfalls eine gastronomische Versorgung wie auf der Töpferwiese angeboten werden. Interessierte Wirte für beide Standorte können sich bei der Stadtverwaltung melden.

Überlegt wird noch, wann die Silvesterparty beginnt. „Das wird auch von der Wetterprognose abhängen“, sagt Jens Meißner. Wegen starken Windes am Silvestertag 2022, der rechtzeitig abflaute, hatte die Premiere bis zum Abend auf wackligen Füßen gestanden. Damals hatte Pyrotechniker Michael Funke aus Bründel zwölf Minuten lang die beeindruckenden Lichteffekte in den Nachthimmel gezaubert. Diesmal wird der Auftrag ausgeschrieben, sagt Jens Meißner.

Spenden ab sofort möglich

Ab sofort kann jeder einen Beitrag zum Gelingen der Zweitauflage des Silvesterfeuerwerks beitragen. Nach der Registrierung auf der Seite www.99funken.de das Projekt „Zentrales Silvester-Feuerwerk“ auswählen, den Button „Jetzt unterstützen“ anklicken und einen Spendenbeitrag nach eigener Wahl eintragen. Bezahlmöglichkeiten sind Lastschrift, Kreditkarte, Überweisung oder Giropay. Ab 250 Euro wird der Sponsor zur Abendveranstaltung namentlich genannt. Aber jeder noch so kleine Betrag ist willkommen, um bis zum Stichtag 30. November den Mindestbetrag von 5.200 Euro zu erreichen. Wird diese Schwelle überschritten, findet das Feuerwerk statt. Um alle genannten Zusatzkosten finanzieren zu können, werden aber insgesamt 8.320 Euro benötigt. Wird das Mindestziel verfehlt, wird das Geld bei Zahlung per Lastschrift, Kreditkarte oder Giropay nicht abgebucht. Oberbürgermeisterin Silvia Ristow (Die Linke) ist aber angesichts der Begeisterung, die sie bei der Premiere bei allen Besuchern erlebt hat, optimistisch, dass die Spendenkampagne erneut zum Erfolg führen wird.