Bernburg/MZ. - Einen spektakulären Diebstahl haben Unbekannte in der Nacht zum Montag in Bernburg begangen. Wie es auf Nachfrage bei der Polizei hieß, hatten es Langfinger auf einen Geldautomaten der Firma Euronet im Kaufland am Zepziger Weg in Bernburg abgesehen.