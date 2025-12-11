weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Bernburg
    4. >

  4. Haushalt 2026: Sparstrumpf schrumpft im Bernburger Rathaus

Haushalt 2026 Sparstrumpf schrumpft im Bernburger Rathaus

Die Stadt Bernburg muss erneut zu Rücklagen greifen, um 8-Millionen-Euro-Loch im Etat fürs kommende Jahr auszugleichen. Die Aussichten werden in den Folgejahren nicht besser.

Von Torsten Adam 11.12.2025, 06:06
Die Stadt Bernburg muss in den nächsten Jahren ihr Sparschwein plündern.
Die Stadt Bernburg muss in den nächsten Jahren ihr Sparschwein plündern. (Symbolbild: picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild | Patrick Pleul)

Bernburg/MZ. - Wenn die Mitglieder des Bernburger Stadtrates am nächsten Dienstag, 16. Dezember, zur letzten Beratung in diesem Jahr im Ratssaal zusammenkommen, werden sie einen ausgeglichenen Haushalt 2026 beschließen können. Ein Fakt, der allerdings nur auf den ersten Blick erfreulich ist.