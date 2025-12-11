Die Stadt Bernburg muss erneut zu Rücklagen greifen, um 8-Millionen-Euro-Loch im Etat fürs kommende Jahr auszugleichen. Die Aussichten werden in den Folgejahren nicht besser.

Die Stadt Bernburg muss in den nächsten Jahren ihr Sparschwein plündern.

Bernburg/MZ. - Wenn die Mitglieder des Bernburger Stadtrates am nächsten Dienstag, 16. Dezember, zur letzten Beratung in diesem Jahr im Ratssaal zusammenkommen, werden sie einen ausgeglichenen Haushalt 2026 beschließen können. Ein Fakt, der allerdings nur auf den ersten Blick erfreulich ist.