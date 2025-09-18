Noch sind jedoch nicht alle Spenden berücksichtigt. Der Förderverein ist aber zufrieden und dankbar für Unterstützung aller Beteiligten.

So viel Geld ist beim Turm- und Spendenlauf für die Bernburger Martinskirche zusammengekommen

Für das Westportal der Martinskirche in Bernburg wurden Spenden gesammelt.

Bernburg/Mz. - Mehr als zufrieden sind die Initiatoren des Turmlaufs auf die Bernburger Martinskirche vor knapp einer Woche (die MZ berichtete), auch wenn bei der Premiere noch nicht alles reibungslos lief: Immerhin 25 Läufer sind die 134 Stufen nach oben gerannt, weitere haben gespendet, so dass an Startgebühren eine Summe von 330 Euro zusammenkam, informiert Claudia Schöne vom Förderverein des Martinszentrums.