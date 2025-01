Karneval So starten Alslebener Narren ihren Partymarathon zum 60. Geburtstag

Der AKV begeht sein 60. Vereinsjubiläum mit zahlreichen Höhepunkten. Was an diesem Wochenende zu erleben ist, wie es bis zum Aschermittwoch weitergeht und wo an diesem Wochenende noch Karneval gefeiert wird.