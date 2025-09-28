Nachdem zuletzt zwei Personalentscheidungen im Rathaus in Güsten für Aufsehen sorgten, soll jetzt wieder Ruhe einkehren.

So sieht die neue Struktur der Verwaltung in Saale-Wipper aus

Die Verwaltung im Rathaus Güsten ist neu strukturiert worden.

Güsten/MZ/sus - Nachdem es in der Verwaltung der Verbandsgemeinde Saale-Wipper zuletzt ganz schön gerumpelt hatte, soll jetzt wieder Ruhe einkehren. Dafür soll eine Neuorganisation der Verwaltung sorgen, die Verbandsgemeindebürgermeister Jan Ochmann (CDU) in dieser Woche beschlossen hat. Das teilt Ochmann auf MZ-Anfrage mit.