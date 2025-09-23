Nach einem schweren Fahrradunfall am Saalplatz in Bernburg wurde der Radaktionstag dorthin verlegt. Welche Hinweise Ordnungshüter zum Radaktionstag mit auf den Weg gaben.

So nimmt die Polizei in Bernburg nach schwerem Unfall Radfahrer „ins Visier“

Die Polizei führte einen Radaktionstag auf dem Saalplatz durch.

Bernburg/MZ. - Polizeiaufgebot am Dienstagvormittag auf dem Saalplatz in Bernburg. Nicht ohne Grund hatten die Ordnungshüter diesen Standort für ihren Infostand zum Radaktionstag gewählt. „Aufgrund des schweren Fahrradunfalls Anfang vergangener Woche, bei dem auch zwei Passanten angefahren wurden, haben wir uns für diesen Platz entschieden“, sagte Jens Galetzka, Leiter der zentralen Aufgaben, im Polizeirevier des Salzlandkreises.