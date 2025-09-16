Verkehr Gefährliche Raserei auf Wilhelmstraße: Nach schwerem Unfall - Radfahrer in Bernburg im Visier
Nach dem jüngsten Fahrradunfall am Saalplatz in Bernburg wird der Ruf nach mehr Sicherheit und Kontrollen laut, um die auf der Wilhelmstraße herabrasenden Radfahrer einzubremsen.
Aktualisiert: 16.09.2025, 18:15
Bernburg/MZ. - Die Abfahrt die Wilhelmstraße in Bernburg hinunter scheint für manche Radfahrer verführerisch. Kein Treten und trotzdem ist man in Windeseile vom Stadtzentrum auf dem Markt der Talstadt angelangt.