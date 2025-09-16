Nach dem jüngsten Fahrradunfall am Saalplatz in Bernburg wird der Ruf nach mehr Sicherheit und Kontrollen laut, um die auf der Wilhelmstraße herabrasenden Radfahrer einzubremsen.

Gefährliche Raserei auf Wilhelmstraße: Nach schwerem Unfall - Radfahrer in Bernburg im Visier

Radfahrer rasen immer wieder die Wilhelmstraße nach unten.

Bernburg/MZ. - Die Abfahrt die Wilhelmstraße in Bernburg hinunter scheint für manche Radfahrer verführerisch. Kein Treten und trotzdem ist man in Windeseile vom Stadtzentrum auf dem Markt der Talstadt angelangt.