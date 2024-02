Ein Rückblick in die Staßfurter Geschichte vor 50 Jahren, Stadtverwaltungen, die ihre Einkäufe über Amazon erledigen und Ärger wegen starkem Autoverkehr an der Bernburger Straße Fourmies: Hier finden Sie im Ticker die wichtigsten Nachrichten des Tages rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt und rund um Schönebeck.

„SLK live“ heißt der neue Newsblog: Ein Nachrichtenticker, der alle Neuigkeiten aus dem ganzen Salzlandkreis zusammenführt. Egal, ob in Aschersleben, Bernburg, Staßfurt und Schönebeck: Wenn heute etwas passiert, lesen Sie es sofort auf dieser Seite.

Immer auf dem neuesten Stand

Wer den Blog auf dem Handy oder Tablet aufruft und geöffnet lässt, hat mit einer Aktualisierung der Seite immer die frischesten Nachrichten aus dem ganzen Salzlandkreis auf dem Bildschirm. Was genau sich hinter dem Blog verbirgt, erfahren Sie hier.

Was war eigentlich gestern? Hier finden Sie den Newsblog von Dienstag, 27. Februar 2024.

Ob rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt oder rund um Schönebeck: Hier finden Sie im Ticker die wichtigsten Nachrichten von heute, Mittwoch, 28. Februar 2024:

Das ist neu am Mittwoch:

7.25 Uhr: Wohin mit den Kindern am Wochenende? „Der gestiefelte Kater“ kommt zu einem Zusatzgastspiel ins Salzlandtheater Staßfurt. Und zwar am Sonntag, 3. März, ab 10.30 Uhr. Das bekannte Märchen der Gebrüder Grimm wird mit der Musik des bedeutenden Barockkomponisten Georg Philipp Telemann auf besondere Weise lebendig.

Felix Koch ist der Erzähler und dirigiert. (Foto: Koch)

Ein Erzähler führt, von professionellen Musikerinnen und Musikern begleitet, durch die Abenteuer des schlauen Vierbeiners in seinen roten Stiefeln. Dabei werden die Besucherinnen und Besucher durch Rätselaufgaben und Rhythmusspiele selbst Teil des Geschehens und können mit dem singenden Kater sogar mehrfach in das „Katerlied“ einstimmen.

Das Familienkonzert wird in Zusammenarbeit mit den Magdeburger Telemann-Festtagen veranstaltet. Die Mitwirkenden sind Felix Koch (Erzähler und Leitung), Christoph Kögel (Bariton) als Kater und das Neumeyer Consort der Hochschule für Musik Mainz.

Karten für diese Veranstaltung gibt es im Salzlandtheater direkt an der Theaterkasse. Oder auch per Fax unter (03925) 32 01 47 sowie per E-Mail an [email protected].

Gebündeltes Grüngut neben die Tonne stellen

7.03 Uhr: Um bei der Grünabfallsammlung im März und April einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten, weist der Kreiswirtschaftsbetrieb (KWB) darauf hin, dass Bürger ihr gebündeltes Grüngut zur Entsorgung und Mitnahme durch den KWB direkt neben der braunen Bio-Tonne bereitstellen müssen.

Das Limit für solchen Grünabfall liege bei maximal einem Kubikmeter Volumen, zwei Metern Länge und 30 Zentimeter Durchschnitt, damit ihn der KWB ordnungsgemäß mitnehmen und entsorgen kann. Die Entsorgung ist dann gebührenfrei oder mit der Entsorgungsgebühr für Bioabfall entgolten.

„Wir haben auch in unserer Abfallapp und auf der Homepage noch mal explizit auf die Konditionen hingewiesen, um jeglichen Ärger bei der Grünabfallsammlung im Vorfeld auszuschließen“, informiert Betriebsleiter Ralf Felgenträger.

Was Städte alles bei Amazon bestellen

6.21 Uhr: Online zu kaufen, beispielsweise über den Versand-Riesen Amazon, ist so herrlich bequem. Handy oder Laptop raus und das gewünschte Produkt ist nur mit wenigen Klicks oder Fingertips im Warenkorb. Dass der stationäre Handel überall in der Republik darunter leidet, ist bekannt.

Nicht nur Otto Normalbürger bestellt online bei Amazon. Auch Städte wie Schönebeck oder Staßfurt bestellen bei dem Versand-Riesen. Doch was landet bei den Verwaltungen im Warenkorb – und was kostet das? (Symbolfoto: dpa)

Interessant in dem Zusammenhang: Nicht nur die Bürger in den verschiedenen Städten und Kommunen nutzen Amazon, sondern auch die Städte und Kommunen selbst. Für welche Summen kaufen Schönebeck und Staßfurt ein und was landet dabei im Warenkorb?

Rückblick in Staßfurter Zeitungsgeschichte

6.09 Uhr: Im Lokalteil der Volksstimme wurden im Februar in einer Vielzahl von Berichten den Lesern verschiedenste Wirtschafts- und Lebensbereiche mit zahlreichen Wettbewerbsverpflichtungen vorgestellt, aber auch noch zu lösende Schwerpunktaufgaben sichtbar.

Die Fernsehwerke beschlossen 1974, 3.900 Fernseher über den Plan zu produzieren, um damit zur besseren Befriedigung der Bedürfnisse der Bevölkerung beizutragen. (Foto: Freunde der Staßfurter Rundfunk- und Fernsehtechnik)

Beispielsweise wurde an verdiente Arbeiter, Genossenschaftsbauern und Werktätige wurden die „Verdienstmedaille der DDR“, der Ehrentitel „Verdienter Aktivist“ und die Medaille „Für ausgezeichnete Leistungen im Wettbewerb“ verliehen. Was noch alles im Februar 1974 passiert ist, lesen Sie hier.

Keine Schwellen, keine Spiegel, zu viel Verkehr

5.41 Uhr: Anwohner der Straße Fourmies in Bernburg geben so schnell nicht auf. Seit Jahren schon kämpfen sie für eine Verkehrsberuhigung – doch bisher hat sich nichts getan. Und wie die Antwort der Stadt zeigt, gibt es auch keine Hoffnung, dass sich das ändert.

Eine Hecke versperrt den Blick aus der Straße Fourmies in Richtung Neuborna. (Foto: Susanne Schlaikier)

„Unsere Sorgen werden von den zuständigen Behörden offensichtlich nicht ernst genommen“, heißt es in einem Schreiben an die Stadt, in dem sie erneut auf die Situation aufmerksam machen und um Lösungen bitten.

Dabei gibt es gleich mehrere Punkte, die sie beanstanden. So würden viele die Straße nutzen, um schnell zum Klinikum oder zu den dort befindlichen Arztpraxen zu kommen. Ganz viele Lieferfahrzeuge zum Krankenhaus würden die Straße auch nutzen, wie Essensanbieter, Wäscherei-Fahrzeuge oder Taxis.