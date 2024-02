Aschersleben/MZ - Es ist schlimm, wenn Kinder ihre Eltern beerdigen müssen. Aber wenn sie einen Tag danach sehen, dass die Blumengestecke abgefressen oder auseinandergerissen sind und Tiere neben den Gräbern gekotet haben, dann kommt zur Trauer Wut darüber, dass offensichtlich nichts gegen die Verursacher getan wird.

Ein MZ-Leser, der einen Angehörigen verloren hat, ist angesichts des seit Jahren bekannten und unveränderten Zustands auf dem Ascherslebener Friedhof erbost. Seinen Namen möchte er aber nicht in der Zeitung lesen.

Auf dem Friedhof gefangen

Die Verursacher sind Rehe, die auf dem Friedhof leben. Die sehen niedlich aus und tun keinem Menschen etwas, weiß der Rentner. Und sie folgen lediglich ihrem Hunger und Antrieb. Denn die frisch duftenden Blüten der Gestecke sind im kargen Winter das Leckerste. Die Rehe könnten den Friedhof nicht einmal verlassen, sagt der Mann. „Besonders die Rosen scheinen ihnen zu schmecken. Darauf haben sie sich spezialisiert“, hat er beobachtet. Auch Stiefmütterchen und Astern seien beliebt. „Tulpen nehmen sie mittlerweile auch. Vor allem in den Urnenhainen finden sie das, weil die Leute dort viel hinstellen“, berichtet der Senior zu dem großen „Futterangebot auf engem Raum“, das die Rehe quasi anlocke.

„Es ist emotional mehr als belastend für die Angehörigen“, sagt der Leser angesichts des immer wieder „furchtbaren“ Anblicks. Er weiß, dass die Rehe Gewohnheitstiere sind, die auf ihr Umfeld geprägt werden. Die könnten eigentlich gar nichts dafür. Zumal der Friedhof ein geschlossenes Objekt ist. Im letzten Frühjahr sei der Friedhof noch in Richtung Garagenkomplex offen gewesen, so dass die Rehe in Richtung Giersleben und Salzbergkomplex ausweichen konnten.

Bei Drückjagden wurden die Rehe auf dem Friedhof zwar aufgescheucht, das Problem aber nicht gelöst. (Foto: Frank Gehrmann/Archiv)

Das gehe nun nicht mehr. „Die Tiere sind praktisch gefangen, sie kommen nicht mehr raus“, erklärt der Mann. In der Regel stünden sie im Ostteil des Friedhofes, der relativ naturnah belassen wird. Die Blühwiesen stellten ein Futterangebot dar, Tränken gebe es durch die Fässer unter den Wasserhähnen auch. „Die Tiere leben zum Leidwesen der Trauergäste wie im Schlaraffenland“, findet er.

Erfolglose Bejagung

Mehrfach gab es lautstarke Vergrämungsaktionen, die aber ohne Erfolg waren. Bei einer erneuten Thematisierung im Stadtrat wegen der erfolglosen Bejagung hieß es vor einem Jahr, dass man mit den Rehen leben müsse. Betroffenen seien Hausmittelchen zur Vergrämung der Tiere gegeben worden, hatte André Könnecke, der Leiter des Bauwirtschaftshofes, im Stadtrat gesagt.

Der MZ-Leser hat eine neue Idee. Man könnte die Rehe in einem befriedeten Bereich des Friedhofes mit gut duftendem Heu oder angekeimten Getreide anfüttern und dort einzäunen. Die Rehe könnten dann mit einem Betäubungsgewehr betäubt werden. Anschließend sollten sie in die Feldflur oder in einen Wald – „möglichst weit weg“ – gebracht werden. „Es sind schöne Tiere, aber hier sind sie fehl am Platz“, findet nicht nur der Ascherslebener.

Solange die Rehe noch da sind, empfiehlt der Leser Blumen, die nach Lavendel riechen, Knoblauch, Schnittlauch, Zwiebeln, Zitronenmelisse oder Majoran auf den Gräbern. Man könnte auch Buttersäure auf den Gräbern verteilen oder Buttermilch auf die Gestecke sprühen.

Aber wer will Majoran auf ein Grab pflanzen? Kunstblumen sind für ihn keine Alternative, genauso wenig wie in die Erde gesteckte Schaschlik-Spieße, an denen sich die Tiere wehtun könnten. „Hund- und Katzensprays helfen nicht“, hat er erfahren. Duftstoffe wie „Iltis“ und „Stinktier“ wären angeblich erfolgversprechender.

Landgericht sieht Friedhofsbetreiber in der Pflicht

Außerdem verweist der MZ-Leser auf ein Urteil des Landgerichts Aurich von 28. Juni 2016. Weil auf einem nicht mal komplett eingezäunten Friedhof Rehe den teuren Grabschmuck gerupft hatten, war der Friedhofsbetreiber angesichts der für die Nutzung zu zahlenden Kosten zum Schadenersatz plus Zahlung von Zinsen und von 62 Prozent der Kosten des Verfahrens verurteilt worden.

„Die Beklagte hat dafür Sorge zu tragen, dass diese Ausübung des Totengedenkens möglich ist und nicht durch Beschädigungen von Wildtieren empfindlich gestört wird. Die Beschädigung und Entfernung der Grabdekoration durch Wildtiere wie Rehe ist nicht mit einem würdevollen Totengedenken und der Würde des Friedhofs vereinbar“, heißt es in dem Gerichtsurteil.

Es sind schöne Tiere, aber hier sind sie fehl am Platz. Ein MZ-Leser über die Rehe auf dem Ascherslebener Friedhof.

Der Leiter des Bauwirtschaftshofes bedauert die Fraßschäden an den frischen Gräbern sehr. Zum angeführten Gerichtsurteil sagt André Könnecke aber, dass in dem Fall der Friedhof nicht komplett eingezäunt war. In Aschersleben sei er es. Zudem sei man in Aschersleben nicht untätig gewesen wie in dem beklagten Fall. Zweimal hatte ein Jäger mit einer Ausnahmegenehmigung bereits im Friedhof auf der Lauer gelegen, doch keinen Erfolg gehabt.

Das Schießen sei nur außerhalb der Öffnungszeiten bei einer gewissen Helligkeit und vor einem bestimmten Hintergrund, möglichst einer Betonmauer, möglich. Alle vier Bedingungen gebe es kaum gleichzeitig. Das Anfüttern mit Möhren habe nichts gebracht. Andre Könnecke kann sich auch nicht vorstellen, dass die Idee mit dem Anfüttern in einem eingezäunten Friedhofsteil klappt, obwohl er die Idee gut findet.

Wie sollte das umgesetzt werden, fragt er sich. Der Zaun müsste zwei Meter hoch sein, weil Rehe in Panik sehr hoch springen können. Dann müsse auch jemand da sein, der das Tor im Zaun schließt. Vielleicht im Silobereich überlegt Könnecke. Und jemand, der rund um die Uhr lauert, dass ein Teil der Rehe drin ist und die Tür zumacht.

Sieben Rehe gezählt

Bei einem Rundgang scheuchten seine Mitarbeiter sieben Rehe an mehreren Stellen auf. Sie standen unten an der Schmidtmannstraße, im Wäldchen oberhalb der Waldkapelle und im Silo-Bereich.

Bei der lärmenden Menschgruppe zum Vergrämen habe sich gezeigt, dass die Tiere nicht die vorhandene Tür als Fluchtweg sehen, sondern durch die Menschen hindurch in die Tiefe des Friedhofs flüchten.

Nachdem der zuständige Jäger leider verstorben ist, wolle er nun mit dessen Nachfolger Kontakt aufnehmen und überlegen, was man machen könne, kündigt Könnecke an. „Wir wissen, dass wir das unseren Friedhofsnutzern schuldig sind“, sagt er. Das werde ernst genommen, auch wenn die bisherigen Bemühungen erfolglos waren. Auf dem Friedhof ginge leider nicht alles. „Wir empfehlen Nutzern, auf bestimmte Pflanzen zu verzichten“, erklärt er und nennt auch Hinweise, die Gestecke zu besprühen. Nur würde er auf einem frischen Grab nicht unbedingt Iltis riechen wollen. „Wir müssen die Rehe vom Friedhofsgelände vertreiben“, denkt auch Könnecke.

Auch wenn das bisher gescheitert ist, sollte noch ein Versuch gestartet werden, sagt der Bauwirtschaftshof-Chef. Er sagt aber auch, dass der Anblick von Eichhörnchen und Reh, der Anblick von einem Stück Natur in der Stadt für viele Friedhofsbesucher einen gewissen Charme hat.