Mit Drogen erwischt Warum ein Spielhallenbesuch in Bernburg einen Mann plötzlich 2.800 Euro kostet

Ein 32-Jähriger wurde bei Razzia der Polizei in Bernburg mit 2,81 Gramm Kokain erwischt. Eine Droge, mit der es der Strafrichter am Amtsgericht Bernburg nicht so oft zu tun hat. Wieso es für den Angeklagten jetzt teuer wird.