7.09 Uhr: Auf den bevorstehenden Frühling kann man sich dieser Tage bereits vielerorts im Salzlandkreis im Gartencenter einstimmen. Zum Beispiel in dem der Familie Bestehorn in Bebitz.

Rot, Gelb, Blau, Lila und Rosa sind die Primeln, die in Bebitz angeboten werden. (Foto: Engelbert Pülicher)

Dort werden vor allem farbenfrohe Primeln in Rot, Gelb, Blau, Lila und Rosa angeboten. Aber auch die ersten Narzissen stehen schon in der Blüte und läuten so langsam das Ende der Winterzeit ein.

Der nächste Hochwasser-Scheitel ist durch

6.48 Uhr: Gute Nachrichten von der Saale: Der nächste Scheitel ist durch. Die Hochwasserlage in Bernburg hat sich schon in der Nacht zum Dienstag leicht entspannt. So fiel der Pegel leicht von 4,25 Meter auf 4,19 Meter und lag damit noch leicht über der Meldegrenze von vier Metern.

Schaut man flussaufwärts dürfte sich der Trend in den kommenden Tagen weiter fortsetzen. Denn an der Landesgrenze zu Thüringen wurde die Alarmstufe 1 an der Saale bereits wieder aufgehoben. Starke Regenfälle sind in den kommenden Tagen auch nicht vorausgesagt.

Sänger gehen in den Ruhestand

6.24 Uhr: Viele Vereine haben sich – insbesondere während der Corona-Pandemie – sang- und klanglos aufgelöst. Zumindest das wollten nun die letzten Sangesbrüder des Männerchors des Staßfurter Handwerks (MCS) nicht. 13 aktive Mitglieder – Durchschnittsalter 73,5 Jahre – zählten sie noch, als sie Ende Januar die Auflösung des MCS nach fast 80 Jahren beschlossen.

Die letzten Vertreter des Männerchors des Staßfurter Handwerks verewigen sich im Beisein von Bürgermeister René Zok nach der Auflösung des Vereins im Goldenen Buch der Stadt Staßfurt. (Foto: Falk Rockmann)

Bis zu 50 Sangesfreunde waren es zu Hoch-Zeiten. Vom 11. Oktober 1945 bis zum 28. Januar 2024 sorgte die Kulturgruppe für ungezählte frohe Stunden in Geselligkeit bei gutem Gesang – überwiegend für die Öffentlichkeit. Jetzt ist ihnen eine besondere Ehre in der Stadt zuteilgeworden.

Ein Lächeln für die Schönebecker

6.01 Uhr: Ein Sorgenfresserchen hier, ein Lächeln da. Eine Schönebeckerin überrascht seit November überall mit den kleinen, gehäkelten Figuren ihre Mitmenschen. In den Sozialen Medien ist „M.L.“ schon eine Berühmtheit.

Martina Landgräbe ist die Frau hinter den Glückswürmchen oder Sorgenfressern, die seit November an verschiedensten Stellen in Schönebeck gefunden werden und die Menschen erfreuen. (Foto: Paul Schulz)

Doch wer verbirgt sich hinter den kleinen Figuren, die den Schönebeckern den Tag versüßen? Hinter den zwei Buchstaben verbirgt sich die Schönebeckerin Martina Landgräbe. „Das fing an, weil ich Langeweile hatte. Ich war im November krank und habe eine Beschäftigung beziehungsweise ein Hobby gesucht“, erklärt sie.

Biosphärenreservat in Edlau ist Streitthema

5.49 Uhr: Dieses Thema stand gar nicht auf der Tagesordnung der Stadtratssitzung in Könnern, rückte aber plötzlich in den Fokus und sorgte für eine ausgiebige Debatte.

Ein Blick auf die Wiendorfer Teiche. (Foto: Lothar Semlin)

Edlaus Ortsbürgermeister Mario Schulze brachte mit einer Nachfrage den Stein ins Rollen. Er wollte wissen, inwieweit die Stadt Könnern bei der Ausweisung beziehungsweise Ausweitung von Biosphärenreservaten ein Mitspracherecht habe. „Über unsere Köpfe hinweg ist entschieden worden, dass das Naturschutzgebiet Wiendorfer Teiche vergrößert wird“, erklärte der Edlauer.