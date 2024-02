Das „Family Lädchen“ hat in der Ascherslebener Hecknerstraße eröffnet. Warum Inhaber Nils Kleinpeter neben seinen anderen Projekten nun auch Innenstadthändler ist.

Güstener verwirklicht sich Traum vom eigenen Laden in Aschersleben

In seinem „Family Lädchen“ bietet Nils Kleinpeter viele verschiedene Dinge an – von Spielzeug bis Baustrahler.

Aschersleben/MZ - Er hat eine Autowerkstatt, eine Baufirma, einen Online-Shop und ist nun auch Innenstadthändler in Aschersleben: Der Güstener Nils Kleinpeter hat in der Hecknerstraße ein Geschäft eröffnet. „Family Lädchen“ heißt der kleine Laden mit dem breiten Sortiment, in dem seit gut zwei Wochen Kunden empfangen werden.