Was ist da gerade vor meiner Haustür passiert? Warum stand ich heute im Stau? Und was gibt es für neue Geschichten aus meiner Stadt und der Umgebung? „SLK live“ heißt der neue Newsblog, der ab heute täglich hier zu finden ist: ein Nachrichtenticker, der alle Neuigkeiten aus dem ganzen im Salzlandkreis zusammenführt.

Alles auf einen Wisch

Und das alles auf einen Wisch: Wer den Blog auf dem Handy oder Tablet aufruft und geöffnet lässt, liest mit einer Aktualisierung der Seite immer die frischesten Nachrichten aus dem ganzen Salzlandkreis. Denn von Plötzky im Norden bis Zickeritz im Süden, von Gatersleben im Westen bis Lödderitz im Osten: Da ist überall der Salzlandkreis.

Ob rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt oder rund um Schönebeck: Hier finden Sie im Ticker die wichtigsten Nachrichten von heute, Dienstag, 23. Januar 2024:

Das ist neu am heutigen Dienstag:

6.33 Uhr: Was anderswo wichtig ist, ist es auch im Salzlandkreis: In zahlreichen Städten sind am Wochenende Menschen auf die Straße gegangen, um gegen Rechtsextremismus zu demonstrieren. Am kommenden Wochenende soll es auch in Aschersleben eine Demo geben, die unter dem Motto „Aschersleben bleibt bunt. Einstehen für ein demokratisches Miteinander“ steht.

„Aschersleben bleibt bunt“ lautet das Motto der Demo am kommenden Sonntag. (Foto: Frank Gehrmann)

Am Sonntag, 28. Januar, wird ab 14 Uhr zu einer „familienfreundlichen Demo“ eingeladen, die am Johannistor beginnen soll, heißt es auf einem Flyer, der unter anderem in den sozialen Netzwerken verbreitet wird. Bis 16 Uhr soll gemeinsam in der Stadt demonstriert werden. Die Organisatoren rufen auf, Luftballone und Seifenblasen mitzubringen.

Was kann Bernburg 2024 feiern?

6.11 Uhr: Große Ereignisse hinterlassen Spuren - auch in Bernburg. 2024 jähren sich einige davon. Wer wüsste besser welche als Stadtführer Joachim Hennecke. Für uns wirft er einen kleinen Blick voraus in den Jubiläenschrank.

Der Waldauer Pfarrer Korith verleiht vor 650 Jahren an Öltze eine wüste Stelle zur Anlage eines Weinberges. Seit 2018 bewirtschaftet die Hochschule Anhalt in Waldau wieder einen Weinberg. (Foto: Franz)

6.02 Uhr: Was die Bürger und die Wirtschaft in der Egelner Mulde 2024 erwartet? Die Fortsetzung eines Kampfes für eine angemessene Finanzausstattung der Kommunen.

Der Verbandsgemeinde-Bürgermeister Michael Stöhr an seinem Schreibtisch im Egelner Rathaus. (Foto: René Kiel)

Das und die breite Brust gegenüber dem Land hat sich jedenfalls Bürgermeister Michael Stöhr auf die Fahne geschrieben. Die Fragen dazu, was er in diesem Kalenderjahr erwartet, hat er im Interview beantwortet.

Glinde freut sich auf Lichtmess

Lichtmessvorbereitungen in Glinde. Diese Bautrupps bedienen ausversehen den Doppel-Wumms gleich zwei Mal. Doppelungen sind selten, kommen aber immer mal wieder vor. (Foto: Thomas Linßner)

5.57 Uhr: Am 4. Februar wird in Glinde Lichtmess gefeiert. Aktuell treffen sich die Herrengemeinschaften in rund 20 Bautrupps in den Höfen, um die Festwagen zu gestalten.

Da kann man schon mal ein bisschen genauer hinsehen, vor allem wenn es bei den Vorbereitungen in Glinde kuriose Doppelthemen und Traditionen gibt.