Wie der Durst auf Whiskey-Cola für 1,94 Euro einen Bernburger fast in den Knast bringt

Nicht blind gegenüber der Not hinter der Tat zeigte sich das Amtsgericht Bernburg bei einem alkoholkranken Dieb.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Bernburg. - Durst kann furchtbar sein. Erst recht, wenn er mit einer Suchterkrankung in einem engen Zusammenhang steht. Am 29. Dezember 2021 konnte der 31-jährige gebürtige Bernburger sich nicht mehr beherrschen. Er ging in einen Supermarkt der Saalestadt und nahm sich eine Dose Whiskey-Cola für den Preis von 1,94 Euro aus dem Regal.