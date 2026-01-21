Folgenschwere Zusammenstöße am Mittwochvormittag zwischen den Anschlussstellen Könnern und Löbejün. Bergungsarbeiten dauern bis in den Nachmittag an.

Sieben Verletzte bei zwei Auffahrunfällen auf der Autobahn 14

Beim zweiten Auffahrunfall wurden der verursachende Lkw-Fahrer und der Fahrer eines Kleintransporters schwer verletzt.

Könnern/MZ/tad. - Auf der Autobahn 14 haben sich am Mittwochvormittag zwei Verkehrsunfälle ereignet, in die insgesamt neun Fahrzeuge verwickelt waren. Bei den Zusammenstößen wurden nach Angaben der Polizeiinspektion Magdeburg sieben Menschen verletzt, zwei davon schwer. Die Fahrbahn in Richtung Halle ist nach der Unfallaufnahme wegen laufender Bergungsarbeiten zwischen den Anschlussstellen Könnern und Löbejün voll gesperrt.