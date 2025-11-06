Erstmals lädt Anhalts ältester Weihnachtsmarkt bis über den Jahreswechsel zum Verweilen ein. Welche Händler und Musiker ihr Kommen zugesagt haben und welche Höhepunkte warten.

Der Heele-Christ-Markt auf dem Bernburger Karlsplatz dauert diesmal ganze sechs Wochen und wird über den Jahreswechsel hinaus verlängert.

Bernburg/MZ. - Nachdem die Premiere im Vorjahr wegen des Attentats in Magdeburg abgesagt wurde, gibt es jetzt einen zweiten Anlauf, den Bernburger Heele-Christ-Markt auf dem Karlsplatz erstmals über das Weihnachtsfest hinaus zu verlängern, Silvesterparty inklusive. Geschäftsführer Thomas Gruschka und Susan Rettig von der Bernburger Freizeit GmbH (BFG) haben der MZ das Programm von Anhalts ältestem Weihnachtsmarkt vorgestellt.