Zur Saisonarbeit brach er vor 20 Jahren in die Schweiz auf – und ist geblieben. Heute ist Matthias Böttcher aus Güntersberge verheiratet, hat drei Kinder und führt ein Restaurant. Im Gespräch mit der MZ erzählt er von seinem Auswandererabenteuer.

Matthias Böttcher aus Güntersberge lebt seit 20 Jahren in der Schweiz. Fürs Skifahren hat er sich direkt begeistert.

Güntersberge/Disentis/MZ. - Das Auswandererabenteuer von Matthias Böttcher aus Güntersberge, es begann mit flapsigen Sprüchen. Gut, ans Auswandern dachte er damals noch nicht. Der heute 40-Jährige wollte nur eine Saison lang in der Schweiz arbeiten, durfte sich aber schon dafür was anhören. „Alle haben gesagt: Das ziehst du nicht durch. Du bist in zwei Wochen wieder hier. Und wenn nicht in zwei Wochen, dann in zwei Monaten …“, erinnert er sich. Aus zwei Wochen wurden zwei Monate, wurden zwei Jahre, wurden 20 Jahre.