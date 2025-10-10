Eigentlich sollte das Gutshaus von Trebnitz bei einer Zwangsversteigerung unter den Hammer kommen. Darum kam es nicht dazu, und so könnte es mit dem Objekt weitergehen.

Das Schloss Trebnitz aus der Vogelperspektive, zu sehen auch der Innenhof.

Trebnitz/MZ. - Die Hoffnungen der Trebnitzer sind groß gewesen, dass sich für das mehr als 400 Jahre alte Schloss am Ortsrand endlich ein Investor findet und das Gutshaus vor dem Verfall rettet. Dementsprechend fieberten sie auch dem Zwangsversteigerungstermin am Amtsgericht Bernburg in dieser Woche entgegen. Doch das Ergebnis dürfte für sie ernüchternd sein. Das Objekt kam nicht unter den Hammer.