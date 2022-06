Salzlandsparkasse will ein elf Hektar großes Baugebiet im Süden von Bernburg entwickeln

Bernburg/MZ - Der Plan für ein neues Bernburger Wohngebiet auf einem Acker am südlichen Stadtrand (die MZ berichtete) nimmt Konturen an. „Nach der Ernte rollen im Frühherbst 2023 die Bagger an“, kündigte Helmut Ibsch, Vorstand der Salzlandsparkasse, im Planungs- und Umweltausschuss an. Das Geldinstitut will das elf Hektar umfassende Baugebiet südlich der Siedlung der Freundschaft selbst entwickeln und vermarkten.

