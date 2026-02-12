weather regen
Halle (Saale), Deutschland
  4. Rechtsstreit: Salzlandkreis setzt Ameos Frist für Zahlung zweiter Kaufpreisrate

Nach Urteil des Bundesgerichtshofes fordert der Salzlandkreis 6,2 Millionen Euro vom Klinikkonzern aus der Schweiz. Was bisher passiert ist.

Von Torsten Adam 12.02.2026, 14:05
Vor 14 Jahren übernahm Ameos das Klinikum Bernburg vom Salzlandkreis.
Vor 14 Jahren übernahm Ameos das Klinikum Bernburg vom Salzlandkreis. (Luftfoto: Engelbert Pülicher)

Bernburg/MZ. - Der Salzlandkreis wartet weiterhin auf die Bezahlung der zweiten Kaufpreisrate für die Salzland-Kliniken durch Ameos. Landrat Markus Bauer (SPD) hat am Mittwochabend in einer einberufenen Sondersitzung die Mitglieder des Kreistages darüber informiert, den schweizerischen Konzern erneut zur Zahlung auffordern zu wollen.