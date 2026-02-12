Nach Urteil des Bundesgerichtshofes fordert der Salzlandkreis 6,2 Millionen Euro vom Klinikkonzern aus der Schweiz. Was bisher passiert ist.

Bernburg/MZ. - Der Salzlandkreis wartet weiterhin auf die Bezahlung der zweiten Kaufpreisrate für die Salzland-Kliniken durch Ameos. Landrat Markus Bauer (SPD) hat am Mittwochabend in einer einberufenen Sondersitzung die Mitglieder des Kreistages darüber informiert, den schweizerischen Konzern erneut zur Zahlung auffordern zu wollen.