Mutprobe? Jugendlicher springt von Fußgängerbrücke in Bernburg mehrere Meter tief in die Saale

Am Mittwochabend ist ein Jugendlicher von der Fußgängerbrücke in Bernburg in die Saale gesprungen. Behörden warnen vor gefährlichen Folgen solcher verbotenen Aktionen, die teuer werden können.