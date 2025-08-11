Ab 6.30 Uhr morgens kann man jetzt im „Asiatischen Landhaus“ in Frankleben speisen. Wie die Idee entstand und was alles auf der Speisekarte steht.

Süß, herzhaft, typisch deutsch oder warm: Wo es morgens ab 6.30 Uhr Frühstück aus aller Welt gibt

Frankleben/MZ. - 19 Jahre gibt es die Gaststätte „Asiatisches Landhaus“ in Frankleben bereits. Nun hat sich das Inhaber-Ehepaar Ngoc Tu und Axel Fränkel etwas Neues überlegt, um sich mal wieder in Erinnerung zu bringen. Zusätzlich zur asiatisch-deutschen Speisekarte für mittags und abends wird jetzt auch Frühstück angeboten. Die Karte dafür ist quasi eine Reise durch die verschiedenen Frühstücksgeschmäcker in aller Welt.