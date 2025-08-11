weather sonnig
  4. Gastronomie im Saalekreis: Süß, herzhaft, typisch deutsch oder warm: Wo es morgens ab 6.30 Uhr Frühstück aus aller Welt gibt

Ab 6.30 Uhr morgens kann man jetzt im „Asiatischen Landhaus“ in Frankleben speisen. Wie die Idee entstand und was alles auf der Speisekarte steht.

Von Diana Dünschel 11.08.2025, 12:00
Die Eierkuchen mit Nutella sind amerikanisch inspiriert. (Foto: Axel Fränkel)

Frankleben/MZ. - 19 Jahre gibt es die Gaststätte „Asiatisches Landhaus“ in Frankleben bereits. Nun hat sich das Inhaber-Ehepaar Ngoc Tu und Axel Fränkel etwas Neues überlegt, um sich mal wieder in Erinnerung zu bringen. Zusätzlich zur asiatisch-deutschen Speisekarte für mittags und abends wird jetzt auch Frühstück angeboten. Die Karte dafür ist quasi eine Reise durch die verschiedenen Frühstücksgeschmäcker in aller Welt.