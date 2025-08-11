Der Döschwitzer Winzer Marcel Schulze hat zwei neue Weinberge in Salsitz aufgerebt. Was bis zur Lese noch zu tun ist.

Marcel Schulze entblättert die Rebstöcke auf dem neuen Weinberg in Salsitz.

Salsitz/MZ. - Erst tagelanger Regen, jetzt herrlicher Sonnenschein – das ist ideales Wetter für den Wein. „Unser Wein brauchte das Wasser. Die Sonne entscheidet über den Zuckergehalt in den Trauben und das ist ausschlaggebend für einen guten Wein. Das schöne Wetter kommt also gerade recht“, sagt Winzer Marcel Schulze. Damit die Strahlen direkt auf die Trauben treffen, entblättert er die Früchte. Heißt überschüssiges Laub an den Weinstöcken wird von Hand entfernt.