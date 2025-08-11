Das Sportbad „Heinz Deininger“ in Bitterfeld hat seit heute wieder geöffnet. Doch nicht komplett.

Bitterfeld/MZ. - Nach der Revision hat das Sportbad „Heinz Deininger“ in Bitterfeld am Montag, 11. August, wieder. Doch es gibt Einschränkungen beim Badebetrieb.

Schon während der Arbeiten, die am 6. Juli begonnen hatten, war man beim Ersetzen der Fliesen im Nichtschwimmerbecken auf ein größeres Problem bei den Abflüssen gestoßen. Wie die Bäder- und Servicegesellschaft (BSG) erklärte, wurden neue Abdichtungen notwendig. Deshalb war die Schließung bis zum 10. August verlängert worden.

„Doch trotz aller Bemühungen unserer Mitarbeiter und Partnerfirmen gibt es weitere Verzögerungen“, so die BSG. Um die Maßnahmen sicher abschließen zu können, sei die Eröffnung des Nichtschwimmerbeckens erst am Montag, 18. August, möglich.