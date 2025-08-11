Open-air-Spektakel in Bitterfeld Ansturm auf das Comeback - Sommerlounge überrascht die Besucher
Die Neuauflage der Bitterfelder Sommerlounge lockt zahlreiche Besucher. Die sind über das Programm und das gemütliche Ambiente voll des Lobes. Und wünschen sich mehr davon.
11.08.2025, 12:00
Bitterfeld/MZ. - Bitterfeld-Wolfen ist am Wochenende zur Partystadt mutiert. Gleich an zwei Orten lockten Freitag und Samstag Live-Musik und DJ-Sounds unter freiem Himmel Scharen von Besuchern an. Während in der Wolfener Fuhneaue erst die Sputnik Springbreak Tour und am Folgetag das von den einstigen Stawo-DJs Marko Rohde, Thomas Kroll und Enrico Voigt organisierte Spektakel „Musik trifft Eskalation“ zum Tanzen animierten, erlebte in Bitterfeld die „Sommerlounge“ ihr gefeiertes Comeback.