Die Neuauflage der Bitterfelder Sommerlounge lockt zahlreiche Besucher. Die sind über das Programm und das gemütliche Ambiente voll des Lobes. Und wünschen sich mehr davon.

Ansturm auf das Comeback - Sommerlounge überrascht die Besucher

„Ray Allen and Band“ ließen am Samstagabend die 50er und 60er Jahre musikalisch aufleben.

Bitterfeld/MZ. - Bitterfeld-Wolfen ist am Wochenende zur Partystadt mutiert. Gleich an zwei Orten lockten Freitag und Samstag Live-Musik und DJ-Sounds unter freiem Himmel Scharen von Besuchern an. Während in der Wolfener Fuhneaue erst die Sputnik Springbreak Tour und am Folgetag das von den einstigen Stawo-DJs Marko Rohde, Thomas Kroll und Enrico Voigt organisierte Spektakel „Musik trifft Eskalation“ zum Tanzen animierten, erlebte in Bitterfeld die „Sommerlounge“ ihr gefeiertes Comeback.