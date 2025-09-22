Verkehr Ärger über Rollsplitt-Chaos auf der Bernburger Annenstraße
Nach versuchter Ausbesserung ist die Annenstraße in Bernburg offenkundig in einem schlechteren Zustand denn je. Autofahrer klagen über Rollsplit auf der meistbefahrenen Straße der Stadt. So reagiert die zuständige Landesstraßenbaubehörde auf die Beschwerden.
Bernburg/MZ. - Geduld mitbringen mussten Verkehrsteilnehmer, die Anfang September die Annenbrücke in Bernburg passieren wollten. Denn eine von der Landesstraßenbaubehörde (LSBB) Sachsen-Anhalt beauftragte Firma kippte tagelang Rollsplitt auf die Fahrbahn auf, damit diese noch die Zeit bis zum frühestens im Jahr 2027 beginnenden grundhaften Ausbau übersteht. Hinter dem Fahrzeug bildeten sich lange Staus. Noch größer als über die Wartezeiten ist der Frust bei vielen Autofahrern allerdings über das Ergebnis dieser „Ausbesserung“.