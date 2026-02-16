Beim Karneval in Poley ist es in diesem Jahr einmal rund um den Globus gegangen. Der Festsaal hat sich in ein Flugzeug voller Tanz, Musik und bester Stimmung verwandelt.

Der Höhepunkt des Karnevals in Poley war der Auftritt des Männerballetts mit einem mexikanischen Tanz.

Poley/MZ. - „Poley reist um die Welt“ – und das ganz ohne Kofferpacken. Beim diesjährigen Karneval in Poley wurde der Saal kurzerhand zum Flughafen, das Publikum zu Passagieren und der Vorsitzende des Karnevalsvereins, Heiko Strube, zum gut gelaunten Piloten. Mit lockeren Sprüchen und einem Augenzwinkern steuerte er das närrische Flugzeug sicher durch einen Abend voller Tanz, Musik und Vergnügen.