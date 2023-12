Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Könnern/Bernburg/MZ. - Am 11.11. haben die Narren das Rathaus noch ohne erlauchte Majestäten gestürmt und Bürgermeister Martin Zbyszewski den Schlüssel abgenommen. Doch auf dem letzten Drücker ist der Karneval-Club Könnern- Blau-Weiß (KCK) auf der Suche nach Nachfolgern für Daniel I. und Kristin I. doch noch fündig geworden. Die Jecken werden auch die 63. Session mit einem Prinzenpaar bestreiten. Enrico I. und Claudia II. werden am 13. Januar 2024 bei der ersten Prunksitzung am Tisch des Elferrates sitzen und bis zum Ende der fünften Jahreszeit am Aschermittwoch das Zepter schwingen. Da ist nicht nur KCK-Chef Daniel Grimm, der die Suche forciert hat, ein Stein vom Herzen gefallen.