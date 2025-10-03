In der Salus-Einrichtung fallen persönliche Notsignalgeräte aus, mit denen Mitarbeiter in Bedrohungslagen Hilfe anfordern können. Was der Betreiber zum Problem sagt.

Bernburg/MZ. - Als das Gespräch mit einem aufgebrachten Patienten aus dem Ruder läuft und der großgewachsene Mann der Ärztin den Weg zur Ausgangstür des Besprechungsraums versperrt, drückt die Medizinerin den Knopf an ihrem Persönlichen Notsignalgerät (PNG). Mit ihm können die Beschäftigten des Maßregelvollzugs Bernburg in Bedrohungslagen externe Hilfe anfordern. Doch auch nach bangen Minuten des Wartens kommt niemand. Der Ärztin gelingt es schließlich selbst, den Patienten zu beruhigen und sie unverletzt gehen zu lassen. Durch diese Situation fällt erstmals auf, dass PNG, die jeder Mitarbeiter zur Eigensicherung bei sich trägt, nicht funktionieren. Und auch mehrere Wochen nach diesem Vorfall gibt es weiter Probleme mit der Technik. Das sorgt für Unruhe in der Belegschaft.