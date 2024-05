Am Bahnhof in Könnern häufen sich die Einsätze der Feuerwehr, weil immer wieder Fahrgäste in den beiden Aufzügen steckenbleiben.

Könnern/MZ - Erneut ist es am Dienstagmorgen zu einem Feuerwehreinsatz am Bahnhof in Könnern gekommen. Wie Könnerns stellvertretender Stadtwehrleiter Chris Röthling mitteilte, steckte eine Person im dortigen Fahrstuhl fest und kam nicht mehr heraus. Insgesamt 14 Retter rückten mit drei Fahrzeugen aus, um die Person zu retten, mit Erfolg. Es ist längst nicht der erste Einsatz dieser Art. Allein in diesem Jahr gab es damit schon zwei solcher Vorfälle. Aber auch in den zurückliegenden Jahren hatte mehrfach die Technik gestreikt, so dass Fahrgäste plötzlich in dem gläsernen Fahrstuhl eingeschlossen waren.