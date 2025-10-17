17-jährige spielt als Center für die Mitteldeutsche Basketball Academy in der Junioren-Bundesliga. Welche privaten und sportlichen Ziele das groß gewachsene Mädchen hat.

Ronja Meixner ist in Peißen aufgewachsen. Obwohl sie erst seit drei Jahren Basketball spielt, ist die 1,90 Meter große Defense-Spezialistin in der Junioren-Bundesliga eine der Leistungsträgerinnen ihres Teams.

Peissen/MZ. - Jahrelang ging Ronja Meixner mit ihren jüngeren Drillingsgeschwistern Cäcilie und Josias regelmäßig zum Schwimmen beim FSV Nienburg. Dann kam die Corona-Pandemie, machte Trainings und Wettkämpfe unmöglich. Nach Aufhebung der Kontaktbeschränkungen im Jahr 2022 entschied sich die junge Peißenerin für Basketball bei den Bears in Bernburg. Umso erstaunlicher ist, dass die heute 17-Jährige nur drei Jahre später in der Junioren-Bundesliga als Center der Mitteldeutschen Basketball Academy (MBA) zu den Leistungsträgerinnen ihres Teams zählt.