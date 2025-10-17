Basketball Peißenerin Ronja Meixner träumt von Olympia
17-jährige spielt als Center für die Mitteldeutsche Basketball Academy in der Junioren-Bundesliga. Welche privaten und sportlichen Ziele das groß gewachsene Mädchen hat.
17.10.2025, 12:08
Peissen/MZ. - Jahrelang ging Ronja Meixner mit ihren jüngeren Drillingsgeschwistern Cäcilie und Josias regelmäßig zum Schwimmen beim FSV Nienburg. Dann kam die Corona-Pandemie, machte Trainings und Wettkämpfe unmöglich. Nach Aufhebung der Kontaktbeschränkungen im Jahr 2022 entschied sich die junge Peißenerin für Basketball bei den Bears in Bernburg. Umso erstaunlicher ist, dass die heute 17-Jährige nur drei Jahre später in der Junioren-Bundesliga als Center der Mitteldeutschen Basketball Academy (MBA) zu den Leistungsträgerinnen ihres Teams zählt.