Erst zum Schlussapplaus waren alle Mitwirkenden gemeinsam auf der Bühne zu sehen.

Bernburg/MZ. - Wieder einmal gastierte ein Ensemble des Ohnsorg-Theaters im ausverkauften Theater Bernburg. Diesmal hatten die Gäste einen Schwank von Jan Exler (1914-1987) mit dabei: „Tratsch im Treppenhaus“. Viele Gäste unterhielten sich über die erste Inszenierung in den 1960er Jahren mit Henry Vahl und Heidi Kabel, die durch das Fernsehen einem großen Publikum bekannt wurde. Sogar die Kulissen schienen identisch zu sein. Zu Ehren des 80. Geburtstages von Darstellerin Heidi Mahler hatte das Theater dieses Stück mit ihr in der Hauptrolle als Meta Boldt im Mai 2024 wieder aufgeführt. Am 31. Januar wird sie ihren 82. Geburtstag feiern können. Wer das nicht wusste, hätte es nicht für möglich gehalten, so eine tolle Leistung lieferte sie ab.