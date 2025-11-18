Nach der Schließung des Edeka-Marktes bleibt die Lage in der Schifferstadt beim Thema Lebensmittelversorgung angespannt. Wie es nun weitergehen soll.

Nienburgs Einkaufsnot - so geht es mit Edeka und Norma weiter

Seit mehr als einem Jahr steht der Edeka-Markt in Nienburg verlassen da. Wann entsteht dort ein neuer Markt?

Nienburg/MZ. - Wann kommt endlich ein neuer Einkaufsmarkt nach Nienburg? Eine Frage, die sich die Einwohner der Schifferstadt immer häufiger stellen, gerade wenn sie in der langen Schlange des letzten übrig geblieben NP-Marktes geduldig darauf warten, ihre Waren auf das Band zu legen.