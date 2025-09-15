Der 249. Pflaumenkuchenmarkt in Plötzkau ist wieder ein echter Besuchermagnet. Neben dem Kuchen gibt es einen großen Rummel und beste Unterhaltung im Festzelt.

Nicht nur Kuchenliebhaber kommen hier auf ihre Kosten

Die Kinder der Mutig-Grundschule begeistern mit Tänzen das Publikum.

Plötzkau/MZ. - Wer am Wochenende einen Parkplatz in der Nähe des Bleichplans in Plötzkau suchte, hatte vermutlich kein Glück. Denn dort fand auf der Festwiese der 249. Pflaumenkuchenmarkt statt – und er war wieder ein echter Besuchermagnet. Sowohl im Ort als auch am Straßenrand Richtung Ortsausgang parkten die Autos der vielen Besucher.