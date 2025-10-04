Erstmals seit der Corona-Pandemie öffnet die Freiwillige Feuerwehr Peißen wieder ihre Türen für die Öffentlichkeit. Was die Besucher am Freitag alles erleben konnten.

Drohnenpilot Steffen Streiber erklärt interessierten Kindern beim Tag der offenen Tür der Feuerwehr Peißen die Ausstattung der Drohne.

Peissen/MZ. - Mit ihrem nagelneuen Tanklöschfahrzeug 4000 fahren die Kameraden aus Könnern am Freitag auf die Wiese vorm Peißener Gerätehaus vor. Schnell ist es von neugierigen Besuchern des Tages der offenen Tür und von Aktiven der gastgebenden Feuerwehr umringt. „Wir bekommen ein baugleiches Fahrzeug voraussichtlich im Dezember aus der Landesbeschaffung“, erklärt Peißens Wehrleiter Maik Hammermann das besondere Interesse seiner Kameraden, die sich sozusagen schon mal Appetit holen durften.