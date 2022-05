Neuer Saale-Wipper-Gemeindewehrleiter hat Digitalisierung im Fokus

Güsten/MZ - Der Güstener Michael Kruse wird neuer Gemeindewehrleiter in Saale-Wipper, Karsten Höppner aus Alsleben sein Stellvertreter. Der Verbandsgemeinderat berief in der vergangenen Woche beide Männer mit Wirkung zum 31. Mai für die Dauer von sechs Jahren in das Ehrenbeamtenverhältnis. „Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit den fachkundigen und erfahrenen Kameraden“, sagte Verwaltungsleiter Jan Ochmann als erster Gratulant.

